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В Україні подорожчав популярний овоч, який останнім часом падав у ціні

Фото: В Україні подорожчали тепличні огірки (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень подорожчали тепличні огірки, які останнім часом знижувалися в ціні.

Про цю тенденцію повідомляють аналітики East Fruit.

Чому ціни на огірки зростають

Подорожчання цих овочів у країні обумовлено підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції.

За минулий тиждень вибірка огірка у місцевих тепличних комбінатах помітно скоротилася через похмуру погоду, на той час попит у покупців лише підвищився.

Тепличні комбінати продають огірки оптом за 80-140 грн/кг ($2,19-3,83/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами представників комбінатів, подорожчання стимулюється одразу кількома факторами. Насамперед зростання цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірка на ринку, оскільки вибірки в теплицях суттєво знизилися.

При цьому постачання цієї продукції з Туреччини також значно зменшилося, що також дає можливість місцевим виробникам підвищувати ціни, враховуючи досить активний попит у даному сегменті.

Що буде з цінами далі

Зазначимо, що вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогодні вже в середньому в 1,5 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Ціни у магазинах стартують від 110 гривень за кілограм.

Далі прогнозується зниження ціни, оскільки погодні умови покращуватимуться.

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Раніше ми повідомляли, які продукти найбільше подорожчали за останній рік.

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