В Україні подорожчав популярний овоч, який останнім часом падав у ціні

В Україні за останній тиждень подорожчали тепличні огірки, які останнім часом знижувалися в ціні.
Про цю тенденцію повідомляють аналітики East Fruit.
Подорожчання цих овочів у країні обумовлено підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції.
За минулий тиждень вибірка огірка у місцевих тепличних комбінатах помітно скоротилася через похмуру погоду, на той час попит у покупців лише підвищився.
Тепличні комбінати продають огірки оптом за 80-140 грн/кг ($2,19-3,83/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
За словами представників комбінатів, подорожчання стимулюється одразу кількома факторами. Насамперед зростання цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірка на ринку, оскільки вибірки в теплицях суттєво знизилися.
При цьому постачання цієї продукції з Туреччини також значно зменшилося, що також дає можливість місцевим виробникам підвищувати ціни, враховуючи досить активний попит у даному сегменті.
Зазначимо, що вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогодні вже в середньому в 1,5 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Ціни у магазинах стартують від 110 гривень за кілограм.
Далі прогнозується зниження ціни, оскільки погодні умови покращуватимуться.
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