В Україні подорожчав овоч, який купує кожна родина

Причини подорожчання капусти

Виробники підвищили ціни овочу за рахунок помітного скорочення пропозиції білоголової капусти з дрібних господарств, які вели продажі одразу з поля через брак власних складів.

Так, наразі ціни на якісну капусту знаходяться в діапазону 7-10 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

При цьому пропозиція цієї продукції доволі обмежена, оскільки багато господарств вважають за краще не поспішати з продажами, оскільки не виключають, що найближчими тижнями ціни на цю продукцію можуть і далі зростати.

"Водночас гуртові компанії виявляють досить високу зацікавленість у закупівлі капусти й готові підвищувати закупівельні ціни", - кажуть аналітики.

До речі, вартість капусти в Україні вже в середньому на 13% вища, ніж наприкінці листопада минулого року.

При цьому, більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого подорожчання цієї продукції, якщо погодні умови найближчим часом не нормалізуються.

Скільки зараз коштує капуста

Так, в українських супермаркетах ціни на білоголову капусту стартують від 8 гривень за кілограм. Така ціна на овоч є, наприклад, у "Сільпо".

Ціни на капусту в Україні (Скриншот)