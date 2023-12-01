В Украине подорожал овощ, который покупает каждая семья

В Украине за эту неделю подорожала белокочанная капуста.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.
Производители повысили цены на овощи за счет заметного сокращения предложения белокочанной капусты из мелких хозяйств, которые вели продажи сразу с поля из-за нехватки собственных складов.
Так, цены на качественную капусту находятся в диапазоне 7-10 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.
При этом предложение этой продукции довольно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, поскольку не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут и дальше расти.
"В то же время, оптовые компании проявляют достаточно высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены", - говорят аналитики.
Кстати, стоимость капусты в Украине уже в среднем на 13% выше, чем в конце ноября прошлого года.
При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего подорожания этой продукции, если погодные условия в ближайшее время не нормализуются.
Так, в украинских супермаркетах цены на белокочанную капусту стартуют от 8 гривен за килограмм. Такая цена на овощ есть, например, у "Сильпо".
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