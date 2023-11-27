Стало відомо, що буде з цінами на мандарини і апельсини в Україні

В Україні ціни на мандарини залишаються сталими та нікого не шокують. Щодо апельсинів та грейпфрутів - ситуація з ними скоро стабілізується.

Про це розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що буде з цінами на цитрусові

Якщо мандаринки зараз входять в сезон та не мають непередбачуваних цінових коливань, то у випадку із грейпфрутами та апельсинами зараз відбувається так званий перехідний період.

"Коли закінчується сезон африканської продукції, а Туреччина та Іспанія на ринок ще не надійшли, тому тут трохи зросла ціна", - уточнила експерт.

Станом на сьогодні грейпфрут вартує 65-75 грн за кг та ціна 12% дорожча, ніж в аналогічний період минулого року, а апельсин коштує 58-70 грн за кг та є дорожчим на 10%, ніж в кінці листопада 2022.

Вже з кінця грудня, коли на ринок увійдуть турецькі та іспанські апельсини та грейпфрути ситуація стабілізується, а ціни знизяться, це звична історія для цих фруктів.

Від чого залежать ціни на мандарини

Ціни на мандарини в магазинах наразі дуже відрізняються. На полицях можна знайти цитрусові за 45 грн, 70 грн та навіть понад 100 грн/кг.

На ціну впливає розмір фрукта та країна походження. В Україну везуть мандарини з Африки, Італії, Іспанії, Туреччини, Греції.

"Вартість залежить від калібру та країни походження. Як правило найдорожчим сегментом вважається Італія, Іспанія та Греція, більш дешевими є турецькі цитрусові", - зазначила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар".