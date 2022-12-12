В Україні подорожчав хліб та пробив психологічну позначку

В Україні за останні місяці суттєво подорожчав хліб. Цього місяця він пробив психологічну позначку.
Про це свідчать дані сайту Мінфін.
Станом на 11 грудня буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів коштує в середньому 32,08 грн.
Це на 0,71 грн більше за ціну листопада, тоді вартість була 31,37 грн.
Зазначимо, що пшеничний хліб почав дорожчати ще у вересні, а зараз уже вартість пробила психологічну позначку.
Так, у супермаркеті Megamarket буханець пшеничного коштує 32,16 грн, а у Novus – 31,99 грн.
Хліб зростає у ціні вже третій місяць поспіль. Дивіться статистику його подорожчання:
Жовтень – 31,06 грн. (+1,71 грн);
листопад – 31,37 грн (+0,31 грн);
грудень – 32,08 грн. (+0,71 грн).
Нагадаємо, що українцям розповіли, чи подорожчає картопля незабаром.
А також ми писали про те,скільки коштує борщовий набір у країнах Європи.