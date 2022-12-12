В Україні подорожчав хліб та пробив психологічну позначку

Скільки зараз коштує хліб

Станом на 11 грудня буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів коштує в середньому 32,08 грн.

Це на 0,71 грн більше за ціну листопада, тоді вартість була 31,37 грн.

Зазначимо, що пшеничний хліб почав дорожчати ще у вересні, а зараз уже вартість пробила психологічну позначку.

Скільки коштує хліб у різних торгових мережах

Так, у супермаркеті Megamarket буханець пшеничного коштує 32,16 грн, а у Novus – 31,99 грн.

Хліб зростає у ціні вже третій місяць поспіль. Дивіться статистику його подорожчання:

Жовтень – 31,06 грн. (+1,71 грн);

листопад – 31,37 грн (+0,31 грн);

грудень – 32,08 грн. (+0,71 грн).