В Украине подорожал хлеб и пробил психологическую отметку

В Украине за последние месяцы существенно подорожал хлеб. В этом месяце он пробил психологическую отметку.
Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.
По состоянию на 11 декабря буханка пшеничного хлеба весом 650 грамм стоит в среднем 32,08 грн.
Это на 0,71 грн больше цены ноября, тогда стоимость была 31,37 грн.
Отметим, что пшеничный хлеб начал дорожать еще в сентябре, а сейчас уже стоимость пробила психологическую отметку.
Так, в супермаркете Megamarket буханка пшеничного стоит 32,16 грн, а в Novus – 31,99 грн.
Хлеб растет в цене уже третий месяц подряд. Смотрите статистику его подорожания:
Октябрь – 31,06 грн (+1,71 грн);
ноябрь – 31,37 грн (+0,31 грн);
декабрь – 32,08 грн (+0,71 грн).
Напомним, что украинцам рассказали, подорожает ли картофель в скором времени.
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