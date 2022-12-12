RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине подорожал хлеб и пробил психологическую отметку

Фото: В Украине подорожал хлеб (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последние месяцы существенно подорожал хлеб. В этом месяце он пробил психологическую отметку.

Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

Сколько сейчас стоит хлеб

По состоянию на 11 декабря буханка пшеничного хлеба весом 650 грамм стоит в среднем 32,08 грн.

Это на 0,71 грн больше цены ноября, тогда стоимость была 31,37 грн.

Отметим, что пшеничный хлеб начал дорожать еще в сентябре, а сейчас уже стоимость пробила психологическую отметку.

Сколько стоит хлеб в разных торговых сетях

Так, в супермаркете Megamarket буханка пшеничного стоит 32,16 грн, а в Novus – 31,99 грн.

Хлеб растет в цене уже третий месяц подряд. Смотрите статистику его подорожания:

Октябрь – 31,06 грн (+1,71 грн);
ноябрь – 31,37 грн (+0,31 грн);
декабрь – 32,08 грн (+0,71 грн).

Напомним, что украинцам рассказали, подорожает ли картофель в скором времени.

А также мы писали о том, сколько стоит борщовой набор в странах Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продуктыхліб