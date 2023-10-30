В Україні подорожчав фрукт, який купують усі: що буде з цінами далі

Які яблука подорожчали

Так, за останні сім днів додав у ціні 50% такого сорту яблук, як "Гала". Цей сорт дуже популярний, як і його "конкурент" - "Голден Делішес", цей вид теж суттєво подорожчав.

"Виробники цього року очікують подальшого зростання цін на яблуко, тому намагаються закладати якісну продукцію на зберігання. Саме минулого тижня закінчилися розпродажі продукції невисокої якості, яка не підлягає зберіганню, що призвело до різкого зниження пропозиції яблука на ринку та зростання цін на нього. Третій фактор - це зростання попиту на українське яблуко на зовнішньому ринку, що дозволяло активніше відвантажувати продукцію на ринки, де ціни на продукцію набагато вищі, що також сприяло зростанню цін в Україні", - повідомив міжнародний консультант ФАО Євген Кузін.

Якщо порівнювати ціни на торішні яблука, то врожай 2023-го дорожчий на 67%.

Причинами подорожчання фруктів називають три фактори.

Перший - виробництво яблука в Україні у 2023 році, найімовірніше, знизиться.

Другий чинник - це різке зниження виробництва яблука в країнах Євросоюзу та загалом вельми позитивні для зростання цін новини з різних регіонів світу.

Третій фактор - це зростання цін на яблучний концентрат та різке збільшення попиту на яблуко для переробки.

Що буде з цінами на яблука далі

Ціни в довгостроковій перспективі точно зростатимуть, до того ж їх зростання може бути досить швидким із періодами стабілізації.