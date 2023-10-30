В Украине подорожал фрукт, который покупают все: что будет с ценами дальше

Какие яблоки подорожали

Так, за последние семь дней прибавил в цене 50% такой сорт яблок, как "Гала". Этот сорт очень популярен, как и его "конкурент" - "Голден делишес", этот вид тоже существенно подорожал.

"Производители в этом году ожидают дальнейшего роста цен на яблоко, поэтому пытаются закладывать качественную продукцию на хранение. Как раз на прошлой неделе закончились распродажи продукции невысокого качества, не подлежащей хранению, что привело к резкому снижению предложения яблока на рынке и росту цен на него. Также определенную лепту в рост цен внес резкий рост оптовых цен на бананы на рынке Украины. Третий фактор - это рост спроса на украинское яблоко на внешнем рынке, что позволяло активнее отгружать продукцию на рынки, где цены на продукцию намного выше, что также способствовало росту цен в Украине", - сообщил международный консультант ФАО Евгений Кузин.

Если сравнивать цены на прошлогодние яблоки, то урожай 2023-го дороже на 67%.

Причинами подорожания фруктов называют три фактора.

Первый - производство яблока в Украине в 2023 году, вероятнее всего, снизится.

Второй фактор - это резкое снижение производства яблока в странах Евросоюза и в целом весьма положительные для роста цен новости из разных регионов мира.

Третий фактор - это рост цен на яблочный концентрат и резкое увеличение спроса на яблоко для переработки.

Что будет с ценами на яблоки дальше

Цены в долгосрочной перспективе будут точно расти, к тому же их рост может быть достаточно быстрым с периодами стабилизации.