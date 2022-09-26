ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине подорожало популярное мясо: сколько оно сейчас стоит

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 08:59
В Украине подорожало популярное мясо: сколько оно сейчас стоит Фото: В Украине подорожала свинина (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине существенно выросли цены на свинину.

Об этом факте свидетельствуют данные сайта Минфин.

Почему растут цены на свинину

Производство этого вида мяса ориентировано в основном на внутренний рынок, поэтому цены на свинину за месяц существенно выросли. Причина – воздействие рыночных факторов и инфляции, как и на другие продукт питания.

Так, средняя цена свиную грудинку повысилась с 144,89 грн./кг до 158,71 грн./кг, лопатка подорожала с 139,79 грн./кг до 155,34 грн./кг.

Ошеек прибавил в цене с 189,54 грн./кг до 213,35 грн./кг.

Стоимость ребер повысилась с 144,90 грн./кг до 163,96 грн./кг, подчеревка с 141,92 грн./кг до 161,97 грн./кг, а шашлыка с 152,93 грн./кг до 162,69 грн./кг.

В Украине подорожало популярное мясо: сколько оно сейчас стоитВ Украине выросли цены на свинину (index.minfin.com.ua)

Интересно, что говядина подорожала меньше, чем свинина. Например, в августе средняя цена на говядину гуляш в супермаркетах страны была 217,09 грн./кг, а в сентябре стоимость выросла менее чем на гривну – 217,71 грн./кг

Ранее мы писали, что в Украине подорожал сезонный фрукт, который покупают все.

Напомним, что в Украине дешевеет гречка. Читайте в материале, что будет с ценами дальше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя