В Україні подорожчала популярна зелень: скільки коштує новий "делікатес"

Ціни на петрушку в Україні

Відповідно до даних Мінфіну середня вартість за 70 грамів петрушки в березні становила 36,95 гривні. Сьогодні ця сума складає 37,15.

Скриншот: index.minfin.com.ua

А от вартість пучка вагою в 100 грамів не зазнала суттєвого здорожчання. Якщо в березні він коштував 41,42 гривні, то у квітні середня вартість - 41,65. Тобто здорожчання відбулося всього лиш на 23 копійки.

Скільки коштує кріп

З кропом ситуація склалася досить цікавою. У березні середня вартість за 100 грамів становила 40,79 гривні, а за 250 - 112,81. Станом на квітень ці суми дійшли до 46,70 та 114,30 гривні відповідно.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Водночас ціна за кілограм кропу не зрушила з місця: як була 475,20 гривні, так і залишилася. Виходить, щобільше купуєш, то вигідніше? Насправді ні.

Якщо придбати кріп чотири рази по 250 грамів, це вийде все одно дешевше, ніж якщо купувати кілограм за один раз.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Чи вигідно купувати зелений салат

У квітні цей вид зелені зазнав здешевшання та коштує зараз у середньому 57,66 гривні. До слова у квітні ця ціна становила 59,25 гривні за 170-грамову пачку.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Якщо у вас велика родина, тоді цього може бути недостатньо на тиждень. Проте перевага зеленого салату полягає в тому, що його можна вживати як самостійний елемент на тарілці, додавати в бутерброди тощо. З кропом і петрушкою так можна зробити не завжди.

Водночас можна припустити, що з настанням стійкого тепла ціни на овочі та зелень в Україні впадуть, адже імпорту на прилавках стане менше.