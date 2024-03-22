В Україні подорожчав популярний тепличний овоч: ціна взлетіла на 15%
Цього тижня погодні умови негативно вплинули на пропозицію огірків з українських тепличних комплексів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Скільки зараз коштують огірки
Сьогодні виробники реалізовують цей овоч за цінами від 105 до 140 гривень за кілограм, залежно від сорту та обсягу партії. Це в середньому на 15% вище, ніж на кінець минулого робочого тижня.
Зазначається, що ціни на огірки підвищилися через тривалу похмуру погоду, яка тримається в країні протягом останніх кількох днів.
"У таких умовах пропозиція цієї продукції на ринку відповідно зменшується, що дало змогу виробникам підвищити ціни на огірки", - підкреслюють аналітики. На сьогодні українські тепличні комплекси готові постачати огірки за цінами від 105 до 140 гривень за кілограм, залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами аналітиків, підвищення цін на овочі в Україні зумовлене збільшеним попитом на цю продукцію при обмеженій пропозиції.
"Минулого тижня вибірка огірків українських тепличних комплексів помітно зменшилася через погану погоду, в той час, коли торговельна активність у цьому сегменті зросла", - наголошують аналітики.
Вони додають, що ціни на тепличні огірки в Україні сьогодні майже дорівнюють показникам минулого року.
Які ціни в магазинах
Ціни в українських магазинах на огірки стартують від 93 гривень за кілограм.
Ціни на огірки в українських магазинах (Скриншот)
До речі, експерт розказала, як змінилися ціни на рибу під час Великого посту.
До цього ми писали, що в Україні обвалилися на 17% ціни на популярний "борщовий" овоч.