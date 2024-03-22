В Україні подорожчав популярний тепличний овоч: ціна взлетіла на 15%

Цього тижня погодні умови негативно вплинули на пропозицію огірків з українських тепличних комплексів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Скільки зараз коштують огірки

Сьогодні виробники реалізовують цей овоч за цінами від 105 до 140 гривень за кілограм, залежно від сорту та обсягу партії. Це в середньому на 15% вище, ніж на кінець минулого робочого тижня.

Зазначається, що ціни на огірки підвищилися через тривалу похмуру погоду, яка тримається в країні протягом останніх кількох днів.

"У таких умовах пропозиція цієї продукції на ринку відповідно зменшується, що дало змогу виробникам підвищити ціни на огірки", - підкреслюють аналітики. На сьогодні українські тепличні комплекси готові постачати огірки за цінами від 105 до 140 гривень за кілограм, залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами аналітиків, підвищення цін на овочі в Україні зумовлене збільшеним попитом на цю продукцію при обмеженій пропозиції.

"Минулого тижня вибірка огірків українських тепличних комплексів помітно зменшилася через погану погоду, в той час, коли торговельна активність у цьому сегменті зросла", - наголошують аналітики.

Вони додають, що ціни на тепличні огірки в Україні сьогодні майже дорівнюють показникам минулого року.

Які ціни в магазинах

Ціни в українських магазинах на огірки стартують від 93 гривень за кілограм.

Ціни на огірки в українських магазинах (Скриншот)