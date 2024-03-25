В Украине подешевел любимый многими продукт: цена упала на 60 грн

В крупных украинских супермаркетах в марте ценовая политика по продуктам изменилась. В конце месяца заметно снизился популярный среди покупателей товар – домашнее сало.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минфин.

Что произошло с ценами на сало

Цена на соленое сало осталась стабильной в течение этого месяца, в то время как стоимость домашнего сала значительно уменьшилась – почти на 60 гривен.

Сейчас в среднем домашнее сало в супермаркетах продается за 199 гривен за килограмм. В феврале этот продукт обошелся покупателям в 257,67 грн/кг. Следовательно, за один месяц цена на сало упала на 58,67 грн.

Важно отметить, что снижение цен на сало началось еще в марте. Несколько месяцев назад был приостановлен рост стоимости этого популярного продукта. В то же время цена на соленое сало остается на уровне 242,84 грн в течение нескольких месяцев.

Чем полезно сало

Врачи отмечают, что сало – это крайне полезный продукт для здоровья нашего организма. Оно содержит жиры, укрепляющие наши клетки и стенки сосудов. Сало помогает нормировать работу нашей эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Также оказывает положительное влияние на работу головного мозга, предупреждая нервные расстройства.