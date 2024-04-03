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В Україні подешевшав популярний "зимовий" овоч: ціна впала на 26%

Середа 03 квітня 2024 08:59
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В Україні подешевшав популярний "зимовий" овоч: ціна впала на 26% Фото: В Україні подешевшала капуста (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

За перші дні квітня в Україні спостерігається зниження попиту і цін на білокачанну капусту через погіршення її якості внаслідок тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Що з цінами на білоголову капусту

За даними аналітиків, ціни на капусту в українських господарствах в середньому знизилися на 26% лише за вихідні. Наразі основні угоди з продажу цієї продукції укладаються за цінами від 5 до 10 гривень за кілограм ($0,13-0,26), що порівняно з минулим тижнем є помітним зниженням.

Учасники ринку пов'язують цей ціновий тренд зі значним погіршенням якості капусти внаслідок тривалого зберігання, що в свою чергу призвело до подальшого зменшення попиту на цю продукцію та зниження цін.

Зазначимо, що наразі ціна на капусту в Україні вже в середньому на 55% нижча, ніж у минулому році, коли вона становила від 15 до 18 гривень за кілограм ($0,38-0,46).

Аналітики також передбачають подальше зниження цін на капусту в зв'язку з погіршенням її якості.

Скільки капуста коштує в магазинах

Зараз найдешевша пропозиція на капусту приблизно 12 гривень за кілограм фіксується в мережі супермаркетів Novus.

В Україні подешевшав популярний &quot;зимовий&quot; овоч: ціна впала на 26%

Ціни на капусту в українських супермаркетах (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч.

До цього ми писали, що в Україні обвалилися на 17% ціни на популярний "борщовий" овоч.

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