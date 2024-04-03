В Україні подешевшав популярний "зимовий" овоч: ціна впала на 26%
За перші дні квітня в Україні спостерігається зниження попиту і цін на білокачанну капусту через погіршення її якості внаслідок тривалого зберігання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Що з цінами на білоголову капусту
За даними аналітиків, ціни на капусту в українських господарствах в середньому знизилися на 26% лише за вихідні. Наразі основні угоди з продажу цієї продукції укладаються за цінами від 5 до 10 гривень за кілограм ($0,13-0,26), що порівняно з минулим тижнем є помітним зниженням.
Учасники ринку пов'язують цей ціновий тренд зі значним погіршенням якості капусти внаслідок тривалого зберігання, що в свою чергу призвело до подальшого зменшення попиту на цю продукцію та зниження цін.
Зазначимо, що наразі ціна на капусту в Україні вже в середньому на 55% нижча, ніж у минулому році, коли вона становила від 15 до 18 гривень за кілограм ($0,38-0,46).
Аналітики також передбачають подальше зниження цін на капусту в зв'язку з погіршенням її якості.
Скільки капуста коштує в магазинах
Зараз найдешевша пропозиція на капусту приблизно 12 гривень за кілограм фіксується в мережі супермаркетів Novus.
Ціни на капусту в українських супермаркетах (Скриншот)
Нагадаємо, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч.
До цього ми писали, що в Україні обвалилися на 17% ціни на популярний "борщовий" овоч.