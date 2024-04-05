В Україні подешевшав популярний тепличний овоч: ціна за тиждень обвалилася на 32%

На цьому тижні в Україні спостерігається різке зниження цін на тепличні огірки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Тепла погода, що встановилася практично на всій території країни ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих тепличних овочів. Через різке зростання пропозиції продукції на внутрішньому ринку українські виробники змушені так само стрімко знижувати відпускні ціни.
У підсумку, на сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірки по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг), що в середньому на 32% дешевше, ніж тижнем раніше.
Знижувальну цінову динаміку в даному сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють недостатнім попитом з боку покупців. При цьому пропозиція огірків на ринку продовжує стрімко зростати.
Вибірки в місцевих тепличних комбінатах поточного тижня помітно зросли завдяки теплій і сонячній погоді. Також стабільними залишаються поставки й дешевшої імпортної продукції з Румунії, середні ціни на яку на українському ринку, як правило, не перевищують 60 грн/кг ($1,54/кг).
При цьому варто зазначити, що наразі ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 40% нижчі, ніж на початку квітня 2023 року.
Так, найнижча ціна на тепличні огірки фіксується в супермаркеті АТБ - 78.95 гривень за кілограм овоча.
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