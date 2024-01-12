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В Україні подешевшав овоч, без якого не обходиться жоден борщ

В Україні подешевшала капуста (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні подешевшала капуста, овоч, без якого не приготується жоден борщ.

Чому продукт дешевшає, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому капуста дешевшає

У зв’язку зі стрімким зниженням якості капусти, закладеної у сховища у 2023 році, українські виробники цього тижня стали масово знижувати ціни на цю продукцію.

Також на цінах відіграв ролдь фактор зниження попиту.

Внаслідок цих чинників білокачанна капуста продається по  6-10 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, ті виробники, які ще перед Новим роком прийняли рішення призупинити продажі, відкрили сховища, і пропозиція білокачанної капусти на ринку різко зросла, що також призвело до зниження відпускних цін у даному сегменті.

Варто додати, що зараз білокачанна капуста на українському ринку коштує в середньому вже на 14% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Самі виробники відзначають, що спад попиту на капусту та зниження цін на неї характерні для даного періоду часу і, швидше за все, торгівля у цьому сегменті активізується лише до кінця лютого.

При цьому тимчасові цінові стрибки на цю продукцію будуть можливі лише при ускладненні погодних умов та суттєвому зниженні середньодобових температур.

Скільки зараз коштує капуста

Так, наразі білоголова капуста в українських магазинах продається по ціні від 13.50 гривень за кілограм. Така вартість овоча, наприклад, в супермаркеті Varus.

Ціна капусти в українських магазинах (Скриншот)

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