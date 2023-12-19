В Україні подешевшав один з основних овочів. Що буде з цінами далі

Ціна на цибулю в Україні почала поступово знижуватися ще з самого початку поточного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EastFruit .

Що зараз з цінами на цибулю

Починаючи з понеділка, ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 16%. На сьогодні українські фермери ведуть продажі цієї продукції в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,27-0,41/кг), залежно від якості та обсягу пропонованої партії.

Нагадаємо, що в середині грудня 2022 року українські виробники реалізовували цибулю в середньому у 2 рази дорожче, ніж зараз.

Головною причиною перегляду відпускних цін на ріпчасту цибулю в середині першого зимового місяця цього року стало зниження попиту на дану продукцію з боку оптових покупців. Додаткове навантаження на ціни спричинило загальне збільшення пропозиції цибулі на ринку загалом.

При цьому основну масу пропозиції ріпчастої цибулі на внутрішньому ринку України станом на середину грудня поточного року становить продукція середньої та низької якості. На думку експертів, ця продукція не підлягає тривалому зберіганню, і її реалізація відбуватиметься в найближчі 1-2 місяці максимум.

На думку експертів ринку, ціни на ріпчасту цибулю в Україні впродовж найближчого місяця мають усі шанси продовжити знижуватися, щонайменше, до того моменту, поки повністю не буде реалізовано продукцію середньої та низької якості.

Скільки зараз коштує цибуля

Так, в АТБ цибуля коштує 14,86 гривень за кілограм. В Сільпо за овоч просять 14 гривень.

Ціна цибулі в Україні (Скриншот)