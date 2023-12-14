В Україні може зникнути улюблена крупа. Чи буде дефіцит?
В Україні ціни на гречку рекордно знизилися. Експерти припускають, що продукт може зникнути з прилавків.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання "Апостроф".
Чи може зникнути гречка із магазинів
Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький вважає, що з огляду на невисоку рентабельність наступного року площі під посіви гречки можуть скоротитися. І гречка може стати дефіцитом.
Через надлишок гречаної крупи на внутрішньому ринку Україна вперше почала експортувати її за кордон. Головними споживачами української гречки в Європі є наші біженці.
"Головна причина цього - наявність у Європі мільйонів наших біженців. Вони формують досить значний попит на гречку та поширюють культуру її споживання. Це змушує європейські мережі закуповувати цей продукт в Україні", – сказав він.
Саме через надлишок гречки – ціна в магазинах суттєво знизилася.
Скільки зараз коштує гречка
Так, в українських супермаркетах можна купити гречку від 22,80 гривень за упаковку. За аналогічний період минулого року гречка коштувала від 30 гривень за упаковку.
Ціна гречки в Україні (Скриншот)
Як ми раніше писали, ніколи не робіть цієї помилки при варінні гречки.
Як ми раніше писали, в Україні прогнозують подорожчання найпопулярнішого фрукта.