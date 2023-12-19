В Украине подешевел один из основных овощей. Что будет с ценами дальше

Цена на лук в Украине начала постепенно снижаться с самого начала текущей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EastFruit .

Что сейчас с ценами на лук

Начиная с понедельника цены на лук в Украине снизились в среднем на 16%. Сегодня украинские фермеры ведут продажи этой продукции в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,27-0,41/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемой партии.

Напомним, что в середине декабря 2022 года украинские производители реализовывали лук в среднем в 2 раза дороже, чем сейчас.

Главной причиной пересмотра отпускных цен на репчатый лук в середине первого зимнего месяца этого года стало снижение спроса на данную продукцию оптовыми покупателями. Дополнительная нагрузка на цены привела к общему увеличению предложения лука на рынке в целом.

При этом основную массу предложения репчатого лука на внутреннем рынке Украины на середину декабря текущего года составляет продукция среднего и низкого качества. По мнению экспертов, эта продукция не подлежит длительному хранению, и ее реализация будет производиться в ближайшие 1-2 месяца максимум.

По мнению экспертов рынка, цены на репчатый лук в Украине в течение ближайшего месяца имеют все шансы продолжить снижаться, по меньшей мере, до того момента, пока полностью не будет реализована продукция среднего и низкого качества.

Сколько сейчас стоит лук

Да, в АТБ лук стоит 14,86 гривен за килограмм. В Сильпо за овощ просят 14 гривен.

Цена лука в Украине (Скриншот)