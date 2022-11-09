В Україні подешевшали майже на 10 гривень популярні фрукти

В Україні на початку листопада подешевшали цитрусові. Ці імпортні фрукти ще у жовтні показували зростання вартості, і купити їх можна було не менше ніж за 100 гривень.
Як змінилися ціни, повідомляє Мінфін.
Так, на початку листопада середні ціни на мандарини та апельсини стали помітно нижчими. За один кілограм мандаринів зараз у середньому просять від 90,92 грн., а ще у жовтні цінники були на рівні 100,97 грн./кг.
Зазначимо, що за демократичною ціною від 47 гривень, фрукт можна купити у Novus та Auchan.
Якщо говорити про апельсини – то вони не настільки подешевшали, як мандарини. Тим не менш, ціна на ці фрукти продовжує падати. Якщо у жовтні кілограм апельсинів коштував у середньому 78,27 грн., то на початку листопада 75,78 грн.
Апельсини преміум також подешевшали – з 81,45 до 79,95 гривні за кілограм. Найдешевші апельсини продаються у Varus, їхня ціна стартує від 69,90 гривень за кілограм.
Як ми раніше писали, у Києві виявили яйця по 280 гривень.
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