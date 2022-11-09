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В Україні подешевшали майже на 10 гривень популярні фрукти

Фото: В Україні на 10 гривень подешевшали апельсини (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні на початку листопада подешевшали цитрусові. Ці імпортні фрукти ще у жовтні показували зростання вартості, і купити їх можна було не менше ніж за 100 гривень.

Як змінилися ціни, повідомляє Мінфін.

В Україні впали ціни на мандарини

Так, на початку листопада середні ціни на мандарини та апельсини стали помітно нижчими. За один кілограм мандаринів зараз у середньому просять від 90,92 грн., а ще у жовтні цінники були на рівні 100,97 грн./кг.

Зазначимо, що за демократичною ціною від 47 гривень, фрукт можна купити у Novus та Auchan.

Скільки коштують апельсини

Якщо говорити про апельсини – то вони не настільки подешевшали, як мандарини. Тим не менш, ціна на ці фрукти продовжує падати. Якщо у жовтні кілограм апельсинів коштував у середньому 78,27 грн., то на початку листопада 75,78 грн.

Апельсини преміум також подешевшали – з 81,45 до 79,95 гривні за кілограм. Найдешевші апельсини продаються у Varus, їхня ціна стартує від 69,90 гривень за кілограм.

Як ми раніше писали, у Києві виявили яйця по 280 гривень.

Читайте також, після ракетних обстрілів українці стали частіше купувати три продукти.

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