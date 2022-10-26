В Україні почав дешевшати овоч, який купують усі: скільки зараз коштує

В Україні після рекордно високих цін почала дешевшати цибуля. Зараз такий овоч можна придбати за 14-25 грн/кг.
Про це йдеться на платформі EastFruit.
Зокрема, це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості. Тому, сьогодні діапазон відпускних цін на цей овоч розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони.
Зараз оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли наприкінці минулого тижня ціна була на рівні 22-26 грн/кг.
Як виявилось, суттєве зменшення торкнулося саме цибулі не дуже гарної якості, а імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами 25 грн/кг.
Експерти прогнозують, що обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум один місяць будуть досить стриманими, оскільки люди будуть купувати лише доступнішу місцеву продукцію. Однак вже від січня 2023 року на ринку буде лише завезена з-за кордону цибуля.
Зараз у відомих українських супермаркетах ціни на цибулю дещо відрізняються:
Загалом, середня ціна складає - 32,92 грн/кг.
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