UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні почав дешевшати овоч, який купують усі: скільки зараз коштує

В Україні подешевшала цибуля (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні після рекордно високих цін почала дешевшати цибуля. Зараз такий овоч можна придбати за 14-25 грн/кг.

Про це йдеться на платформі EastFruit.

Чому знизилась ціна

Зокрема, це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості. Тому, сьогодні діапазон відпускних цін на цей овоч розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони.

Зараз оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли наприкінці минулого тижня ціна була на рівні 22-26 грн/кг.

Як виявилось, суттєве зменшення торкнулося саме цибулі не дуже гарної якості, а імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами 25 грн/кг.

Експерти прогнозують, що обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум один місяць будуть досить стриманими, оскільки люди будуть купувати лише доступнішу місцеву продукцію. Однак вже від січня 2023 року на ринку буде лише завезена з-за кордону цибуля.

Які ціни

Зараз у відомих українських супермаркетах ціни на цибулю дещо відрізняються:

  • Auchan - 29,90 грн/кг;
  • Metro - 34,90 грн/кг;
  • Novus - 30,99 грн/кг;
  • Varus - 29,90 грн/кг;
  • Megamarket - 38,90 грн/кг.

Загалом, середня ціна складає - 32,92 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що в Україні дешевшає картопля та деякі овочі.

Також ми писали, що ціни на яйця вже досягли максимуму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктилукціни