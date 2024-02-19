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В Україні почали зростати ціни на овоч, який був дешевим

Понеділок 19 лютого 2024 09:59
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В Україні почали зростати ціни на овоч, який був дешевим Фото: В Україні почала дорожчати цибуля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почали зростати ціни на ріпчасту цибулю, яка довгий час залишалася дешевою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Причини подорожчання цибулі

Ціни на цибулю в країнах Євросоюзу продовжують зростати, і є кілька причин, які можуть підтримати високі ціни тривалий час. Зокрема, ускладнення з поставками цибулі з Нової Зеландії через блокування Червоного моря терористичними атаками хуситів призводить до подовження маршруту та збільшення його вартості.

Аналогічні проблеми виникають і з поставками з інших країн Азії, таких як Індія і Китай. Заборона Єгипту на експорт цибулі, навіть при важливих економічних труднощах, може вплинути на ринок, оскільки країна є основним постачальником цибулі до країн ЄС.

Проблеми також спостерігаються з якістю цибулі в Центральній Азії, особливо в Узбекистані та Казахстані, де виникає ризик проростання цибулі в сховищах без контролю клімату. Снігопади та ожеледь в Казахстані додатково ускладнюють логістику та підвищують ризики на ринку цибулі.

Таким чином, найімовірніше, до середини травня очікувати серйозних змін у ситуації на ринку цибулі Євросоюзу не варто. А це означає, що ціни на цибулю можуть цілком перевищити торішні рівні та оновити рекорди.

Скільки зараз коштує цибуля

Так, найменша ціна на цибулю зараз у мережі супермаркетів Varus. Там за овоч просять 15.90 гривень за кілограм.

В Україні почали зростати ціни на овоч, який був дешевим

Ціни на цибулю в Україні (Скриншот)

До речі, в Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч.

А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

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