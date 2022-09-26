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В Україні побачили велетенських зубрів, яких вважали зниклими (фото)

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Закарпаття, Понеділок 26 вересня 2022 19:30
В Україні побачили велетенських зубрів, яких вважали зниклими (фото) На Закарпатті з'явився зубр, якого вважали зниклим (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Днями на Закарпатті помітили червонокнижного зубра, якого вважали зниклим у природі. Звір "засвітився" на фотопастках, розставлених на місцевих луках.

Унікальні світлини з'явилися на сторінці Ужанського національного природного парку в Facebook.

Як ці зубри з'явилися саме на Закарпатті?

Представник порожнисторогих Bovidae зубрів Bison bonasus історично проживав в Ужанській долині.

Як йдеться на сторінці природного парку, вид рятує розпочата в 60-х роках XX століття реакліматизація, тобто штучне повернення до навколишнього середовища.

Сьогодні популяції зубра присутні в Білорусії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині та Україні.

На Закарпатті зубра "засікли" фотопастки на луках.

На світлинах можна чітко побачити масивні роги та гігантські розміри тварини.

До слова, цей зубр - найбільший за розмірами звір фауни України, вага якого може досягати 900 кілограмів!

В Україні побачили велетенських зубрів, яких вважали зниклими (фото)В Україні побачили велетенських зубрів, яких вважали зниклими (фото)

Зубра побачили на Закарпатті (фото: facebook.com/uzhanskyi)

Чому зубр належить до Червоної книги?

У 90-х роках в Україні була максимальна чисельність цих зубрів, а саме 685. За останнє десятиліття поголів’я зменшилося більш ніж в три рази.

Зараз їхнє число становить менше ніж 200. Це стало наслідком масового відстрілу тварин браконьєрами, після чого зубри стали видом, що зникає.

Зубр занесений до всіх видань Червоної книги України та має статус "зниклий у природі".

Раніше ми показали, які тварини народилися в Чорнобильському заповіднику.

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