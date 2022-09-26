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В Украине увидели гигантских зубров, которых считали пропавшими (фото)

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Закарпатье, Понедельник 26 сентября 2022 19:30
В Украине увидели гигантских зубров, которых считали пропавшими (фото) В Закарпатье появился зубр, которого считали пропавшим (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На днях в Закарпатье заметили краснокнижного зубра, которого считали пропавшим в природе. Зверь "засветился" на фотоловушках, расставленных на местных лугах.

Уникальные фотографии появились на странице Ужанского национального природного парка в Facebook .

Как эти зубры появились именно в Закарпатье?

Представитель пусторогих Bovidae зубров Bison bonasus исторически проживал в Ужанской долине.

Как говорится на странице природного парка, вид спасает начатая в 60-х годах XX века реакклиматизация, то есть искусственное возвращение к окружающей среде.

Сегодня популяции зубра еще есть в Белоруссии, Латвии, Литве, Польше, Словакии и Украине.

На Закарпатье зубра "засекли" фотоловушки на лугах.

На фото можно четко увидеть массивные рога и гигантские размеры животного.

К слову, этот зубр - самый большой по размерам зверь фауны Украины, вес которого может достигать 900 килограммов!

В Украине увидели гигантских зубров, которых считали пропавшими (фото)В Украине увидели гигантских зубров, которых считали пропавшими (фото)

Зубра увидели в Закарпатье (фото: facebook.com/uzhanskyi)

Почему зубр занесен в Красную книгу?

В 1990-е годы в Украине была максимальная численность этих зубров, а именно 685. За последнее десятилетие поголовье уменьшилось более чем в три раза.

Сейчас их число составляет менее 200. Это стало следствием массового отстрела животных браконьерами, после чего зубры стали исчезающим видом.

Зубр занесен во все издания Красной книги Украины и имеет статус "пропавший в природе".

Раньше мы показали, какие животные родились в Чернобыльском заповеднике.

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