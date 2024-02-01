В Україні планують запуск Національної електронної бібліотеки: що відомо

Учасники проекту

Про старт проекту створення Національної електронної бібліотеки України (НЕБУ) стало відомо ще в лютому 2023 року.

До нього долучилися представники:

ВГО "Українська бібліотечна асоціація"

Міністерства культури та інформаційної політики

Державної архівної служби

національних, державних, університетських та публічних бібліотек

національних музеїв та архівів

національних бібліотек Польщі, Естонії, Латвії, Німеччини та Великої Британії

Підтримують цю ініціативу ЮНЕСКО та Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA).

Навіщо створювати НЕБУ

Метою проекту є захист культурного надбання України в частині документальної спадщини, що знаходиться в інституціях пам'яті (бібліотеках, архівах, музеях тощо), шляхом:

оцифрування

створення надійної системи збереження

надання доступу до цифрових копій об'єктів через інтернет на довготривалій основі

Що вже зроблено

31 січня поточного року відбувся круглий стіл, в межах якого було презентовано концепцію, положення, регламент роботи та дорожню карту з реалізації НЕБУ.

"Збереження історичних документів, забезпечення доступності до них в електронному форматі є сьогодні одним із викликів часу, який ми з вами успішно подолаємо, коли незабаром вийдемо на фіналізацію нашої тривалої, але системної роботи зі створення електронної бібліотеки", - наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.