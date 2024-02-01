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В Україні планують запуск Національної електронної бібліотеки: що відомо

НЕБУ збереже документальну спадщину України (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українцям повідомили про створення Національної електронної бібліотеки України (НЕБУ), що зберігатиме документальну спадщину нашої держави.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю ініціативу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), Українська бібліотечна асоціація.

Учасники проекту

Про старт проекту створення Національної електронної бібліотеки України (НЕБУ) стало відомо ще в лютому 2023 року.

До нього долучилися представники:

  • ВГО "Українська бібліотечна асоціація"
  • Міністерства культури та інформаційної політики
  • Державної архівної служби
  • національних, державних, університетських та публічних бібліотек
  • національних музеїв та архівів
  • національних бібліотек Польщі, Естонії, Латвії, Німеччини та Великої Британії

Підтримують цю ініціативу ЮНЕСКО та Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA).

Навіщо створювати НЕБУ

Метою проекту є захист культурного надбання України в частині документальної спадщини, що знаходиться в інституціях пам'яті (бібліотеках, архівах, музеях тощо), шляхом:

  • оцифрування
  • створення надійної системи збереження
  • надання доступу до цифрових копій об'єктів через інтернет на довготривалій основі

Що вже зроблено

31 січня поточного року відбувся круглий стіл, в межах якого було презентовано  концепцію, положення, регламент роботи та дорожню карту з реалізації НЕБУ.

"Збереження історичних документів, забезпечення доступності до них в електронному форматі є сьогодні одним із викликів часу, який ми з вами успішно подолаємо, коли незабаром вийдемо на фіналізацію нашої тривалої, але системної роботи зі створення електронної бібліотеки", - наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

У МКІП уточнили, що станом на тепер робоча група:

  • конкретизувала перелік бібліотек та архівних установ, які долучать до реалізації проекту
  • здійснила аналіз кількісних та якісних показників об'єктів документальної спадщини (для розуміння обсягів завдань)
  • підготувала концепцію та план заходів для реалізації проекту
  • розробила проект положення та регламенту роботи Національної електронної бібліотеки

Нагадаємо, раніше Національний музей історії України показав, як під час війни зберігає цінні експонати.

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