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В Украине планируют запуск Национальной электронной библиотеки: что известно

НЭБУ сохранит документальное наследие Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинцам сообщили о создании Национальной электронной библиотеки Украины (НЭБУ), которая будет сохранять документальное наследие нашего государства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой инициативе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство культуры и информационной политики (МКИП), Украинская библиотечная ассоциация.

Участники проекта

О старте проекта создания Национальной электронной библиотеки Украины (НЭБУ) стало известно в феврале 2023 года.

К нему присоединились представители:

  • ВОО "Украинская библиотечная ассоциация"
  • Министерства культуры и информационной политики
  • Государственной архивной службы
  • национальных, государственных, университетских и публичных библиотек
  • национальных музеев и архивов
  • национальных библиотек Польши, Эстонии, Латвии, Германии и Великобритании

Поддерживают инициативу ЮНЕСКО и Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA).

Зачем создавать НЭБУ

Целью проекта является защита культурного достояния Украины в части документального наследия, находящегося в институтах памяти (библиотеках, архивах, музеях и т.п.), путем:

  • оцифровки
  • создания надежной системы сохранения
  • предоставления доступа к цифровым копиям объектов через интернет на длительной основе

Что уже сделано

31 января текущего года состоялся круглый стол, в рамках которого была представлена концепция, положения, регламент работы и дорожная карта по реализации НЭБУ.

"Сохранение исторических документов, обеспечение доступности к ним в электронном формате является сегодня одним из вызовов времени, который мы с вами успешно преодолеем, когда вскоре выйдем на финализацию нашей длительной, но системной работы по созданию электронной библиотеки", - подчеркнул в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В МКИП уточнили, что по состоянию на данный момент рабочая группа:

  • конкретизировала перечень библиотек и архивных учреждений, которые примут участие в реализации проекта
  • провела анализ количественных и качественных показателей объектов документального наследия (для понимания объемов задач)
  • подготовила концепцию и план мероприятий по реализации проекта
  • разработала проект положения и регламента работы Национальной электронной библиотеки

Напомним, ранее Национальный музей истории Украины показал, как во время войны хранит ценные экспонаты.

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