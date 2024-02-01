В Украине планируют запуск Национальной электронной библиотеки: что известно

Участники проекта
О старте проекта создания Национальной электронной библиотеки Украины (НЭБУ) стало известно в феврале 2023 года.
К нему присоединились представители:
- ВОО "Украинская библиотечная ассоциация"
- Министерства культуры и информационной политики
- Государственной архивной службы
- национальных, государственных, университетских и публичных библиотек
- национальных музеев и архивов
- национальных библиотек Польши, Эстонии, Латвии, Германии и Великобритании
Поддерживают инициативу ЮНЕСКО и Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA).
Зачем создавать НЭБУ
Целью проекта является защита культурного достояния Украины в части документального наследия, находящегося в институтах памяти (библиотеках, архивах, музеях и т.п.), путем:
- оцифровки
- создания надежной системы сохранения
- предоставления доступа к цифровым копиям объектов через интернет на длительной основе
Что уже сделано
31 января текущего года состоялся круглый стол, в рамках которого была представлена концепция, положения, регламент работы и дорожная карта по реализации НЭБУ.
"Сохранение исторических документов, обеспечение доступности к ним в электронном формате является сегодня одним из вызовов времени, который мы с вами успешно преодолеем, когда вскоре выйдем на финализацию нашей длительной, но системной работы по созданию электронной библиотеки", - подчеркнул в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
В МКИП уточнили, что по состоянию на данный момент рабочая группа:
- конкретизировала перечень библиотек и архивных учреждений, которые примут участие в реализации проекта
- провела анализ количественных и качественных показателей объектов документального наследия (для понимания объемов задач)
- подготовила концепцию и план мероприятий по реализации проекта
- разработала проект положения и регламента работы Национальной электронной библиотеки