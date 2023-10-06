В Україні після закінчення війни можуть створити "карантинну зону": що це означає

Що відомо про створення карантинної зони

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександр Гладун повідомив, що великі підприємства необхідно переносити від кордону з РФ навіть після закінчення війни.

"Думаю, їх необхідно переносити, якщо там ще щось уціліло. Велику руйнацію завдано території на південь від Херсона, зруйновано південь Луганської та Донецької областей, прикордонні території Харківської, Сумської, Чернігівської областей", - повідомив він.

Вчений розповів, що при розробці плану розвитку територій Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розглядає як один із варіантів створення приблизно 30-кілометрової карантинної зони та перенесення промислових об'єктів до інших регіонів. Цілком імовірно, що на тих територіях залишиться тільки сільське господарство.

За словами Гладуна, російські обстріли можуть продовжуватися навіть після закінчення війни.

"Але ще невідомо, чим закінчиться війна і як поводитиметься Росія. Ми можемо вийти на кордони 1991 року, а обстріл цих територій триватиме. Тому краще підприємства перенести подалі від кордону, можливо в центральні або західні регіони", - резюмував експерт.