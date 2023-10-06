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В Украине после окончания войны могут создать "карантинную зону": что это значит

В Украине после войны создадут карантинную зону (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине после окончания войны предприятия, которые находятся вблизи границы с Россией, будут перенесены, а на их месте могут создать специальную карантинную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что известно о создании карантинной зоны

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун сообщил, что крупные предприятия необходимо переносить от границы с РФ даже после окончания войны.

"Думаю, их необходимо переносить, если там еще что-то уцелело. Большое разрушение нанесено территории к югу от Херсона, разрушен юг Луганской и Донецкой областей, приграничные территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей", - сообщил он.

Ученый рассказал, что при разработке плана развития территорий Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассматривает как один из вариантов создания примерно 30-километровой карантинной зоны и переноса промышленных объектов в другие регионы. Очень вероятно, что на тех территориях останется только сельское хозяйство.

По словам Гладуна, российские обстрелы могут продолжаться даже после окончания войны.

"Но еще неизвестно, чем закончится война и как будет себя вести Россия. Мы можем выйти на границы 1991 года, а обстрелы этих территорий будут продолжаться. Поэтому лучше предприятия перенести подальше от границы, возможно в центральные или западные регионы", - резюмировал эксперт.

Как мы ранее писали, дети, которых Россия вывезла из Украины, оставили на стенах домов послания.

Ранее мы рассказывали о том, что в сериале "Утреннее шоу" рассказали правду о Мариуполе.

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