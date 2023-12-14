В Україні підвищилмся ціни на найпопулярніший "новорічний" фрукт

Причини подорожчання мандарин

Річ у тому, що погода призвела до затримок у збиранні та відвантаженні цих фруктів, а також вплинула на ціни.

Міжнародний експерт з плодоовочевої торгівлі Федір Рибалко розповів, що наразі садівники Туреччини реалізують мандарини за ціною $0,30-0,35/кг. Готові до експорту мандарини продаються вже по $0,55/кг. Проте неможливо виключити подальше збільшення вартості цих фруктів.

Оскільки Туреччина є головним світовим експортером мандаринів, ця ситуація не могла не вплинути на ціни в регіоні. У країнах Східної Європи за останні тижні ціни на свіжі мандарини значно підвищилися. Найбільше зростання зафіксовано в Україні – в середньому на 30%. У Молдові за останні два тижні ціни на мандарини зросли на 11%.

Скільки зараз коштують мандарини

Зазначимо, що в українських магазинах ціни на турецькі мандарини стартують від 73.20 гривень.