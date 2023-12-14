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В Украине повысились цены на самый популярный "новогодний" фрукт

Фото: В Украине подорожали мандарины (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последние недели мандарины подорожали на 30%. Речь идет о фруктах, завезенных из Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Причины удорожания мандарин

Дело в том, что погода привела к задержкам сбора и отгрузки этих фруктов, а также повлияла на цены.

Международный эксперт по плодоовощной торговле Федор Рыбалко рассказал, что в настоящее время садоводы Турции реализуют мандарины по цене $0,30-0,35/кг. Готовые к экспорту мандарины продаются по $0,55/кг. Однако невозможно исключить дальнейшее увеличение стоимости этих фруктов.

Поскольку Турция является главным мировым экспортером мандаринов, эта ситуация не могла не отразиться на ценах в регионе. В странах Восточной Европы в последние недели цены на свежие мандарины значительно повысились. Наибольший рост зафиксирован в Украине - в среднем на 30%. В Молдове в последние две недели цены на мандарины выросли на 11%.

Сколько сейчас стоят мандарины

В украинских магазинах цены на турецкие мандарины стартуют от 73.20 гривен.

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