В Україні підскочила ціна на вершкове масло: скільки зараз коштує

Причини подорожчання вершкового масла

Споживання масла в Україні зросло, але й виробництво швидше за все знаходиться приблизно на рівні минулого року, водночас експорт суттєво впав.

Спрогнозувати подальші зміни на світовому ринку олії зараз ніхто не може. Наприкінці осені не виключено і зниження цін.

Виробники можуть продовжити піднімати ціни, хоча зрозуміло, що наслідки такої цінової політики негативно вплинуть на обсяги продажу.

Скільки коштує вершкове масло

Зазначимо, що зараз ціна на вершкове масло демократичних брендів стартує від 54 гривень за 200 грн.

Якщо говорити про "Яготинське" жирністю 72% - то його можна купити від 73.90 гривень за 200 грамів.