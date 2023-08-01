Виплати ВПО за новими правилами: зміни не набудуть чинності з 1 серпня

У середині липня Кабінет Міністрів змінив правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Було внесено кілька дуже суттєвих поправок, які мали набути чинності з 1 серпня. Але дата змінилася.

Про це йдеться у Постанові Кабінету Міністрів від 31 липня 2023 року.

Як зміниться процес надання допомоги ВПО

Відповідно до внесених змін, за оформленням допомоги на проживання може звертатися лише одна особа від усієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо.

З 1 серпня допомога на проживання ВПО повинна була призначатися терміном на 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців для соціально вразливих сімей.

Це не стосується тих переселенців, які перебувають за кордоном понад 30 днів або вже повернулися на місце постійного проживання.

Розмір допомоги ВПО:

Для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень

Для всіх інших – 2000 гривень

Коли зміни набудуть чинності

Зміни мали набути чинності з 1 серпня 2023 року, і вони стосувалися тих, хто вперше звернувся за допомогою.

Однак у Кабінеті міністрів ухвалили постанову, яка відстрочить введення в дію нового правила – до 1 листопада 2023 року.

Варто зазначити, що у змінах до надання допомоги ВПО, які мають набути чинності 1 вересня 2023 року - дату набрання чинності не переносили.