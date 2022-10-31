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В Україні падає ціна на овоч, який купують усі

Фото: В Україні падає в ціні картопля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень сильно подешевшала картопля. Станом на 27 жовтня у фермерів її купують по 3,5-6 гривень за кілограм.

Про це повідомляє видання EastFruit.

Наголошується, що ціни на "другий хліб" продовжать падати і цього тижня.

Чому впали ціни на картоплю?

Збирання врожаю картоплі в Україні збіглося з періодом дощів, через що на ринку з'явилися великі обсяги продукції, які не можуть довго зберігатися.

Щодо загальних запасів картоплі цього сезону, то врожайність була відзначена на високому рівні як у комерційних виробників, так і в господарствах населення.

Ще один важливий фактор, що спричинив подальше зниження цін на картоплю, це бажання фермерів якнайшвидше продати можливі обсяги картоплі.

Останній факт відноситься до виробників північних і західних областей, що особливо знаходяться в безпосередній близькості до державних кордонів Росії та Білорусі.

На думку аналітиків, нинішні ціни на картоплю в Україні, які вже опустилися нижче за торішній рівень, змушують задуматися над тим питанням, чи вистачить зібраного врожаю в 2022 році до кінця сезону.

Якщо місцеві фермери й надалі намагатимуться в максимально стислі терміни позбутися всіх наявних обсягів картоплі, у другій половині сезону зможе стати актуальним питання про імпорт відсутніх обсягів даної продукції в Україну.

Нагадаємо, що в Україні змінилися ціни на фрукти та овочі.

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Ціни на продукти