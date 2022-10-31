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В Украине падает цена на овощ, который покупают все

Фото: В Украине падает в цене картошка (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю сильно подешевел картофель. По состоянию на 27 октября, у фермеров его покупают по 3, 5-6 гривен за килограмм.

Об этом сообщает издание EastFruit.

Отмечается, что цены на "второй хлеб" продолжат падать и на этой неделе.

Почему упали цены на картофель?

Сбор урожая картофеля в Украине совпал с периодом дождей, из-за чего на рынке появились большие объемы продукции, которые не могут долго храниться.

Что касается общих запасов картофеля этого сезона, то урожайность была отмечена на высоком уровне как у коммерческих производителей, так и в хозяйствах населения.

Еще один важный фактор, вызвавший дальнейшее снижение цен на картофель, это желание фермеров поскорее продать возможные объемы картофеля.

Последний факт относится к производителям северных и западных областей, особенно находящихся в непосредственной близости к государственным границам России и Беларуси.

По мнению аналитиков, нынешние цены на картофель в Украине, уже опустившиеся ниже прошлогоднего уровня, заставляют задуматься над тем вопросом, хватит ли собранного урожая в 2022 году до конца сезона.

Если местные фермеры и дальше будут пытаться в максимально сжатые сроки избавиться от всех имеющихся объемов картофеля, во второй половине сезона сможет стать актуальным вопрос об импорте недостающих недостающих объемов данной продукции в Украину.

Напомним, что в Украине изменились цены на фрукты и овощи.

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