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В Україні оштрафували маму школяра, який прогулював уроки на дистанційці

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Хмельницька область, Четвер 27 жовтня 2022 22:19
В Україні оштрафували маму школяра, який прогулював уроки на дистанційці Колаж РБК-Україна: під Хмельницьким суд оштрафував жінку, чий син пропускав онлайн уроки
Автор: Володимир Костирін

В Україні знову почали штрафувати батьків за прогули дітей-школярів, які навчаються на дистанційній формі. Якщо раніше така практика була під час карантину через пандемію, то тепер - на фоні російської повномасштабної війни.

Відповідний вердикт Славутського суду щодо штрафних санкцій опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Засідання проходило у справі про "адміністративне правопорушення, що посягає на громадський порядок та громадську безпеку", за звинуваченням у "невиконанні батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" (ч. 1 ст. 184 КУпАП).

У судовому матеріалі йдеться, що син мешканки Славути у Хмельницькій області у період з 2 по 26 вересня пропустив усі 120 шкільних онлайн-занять без поважних причин.

Жінка вину визнала повністю та розповіла, що провела зі своїм сином виховну бесіду. Громадянка не працює, незаміжня, у неї під опікою є неповнолітні діти.

Суддя Славутського міського суду визнав маму прогульника винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків.

Її зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1700 гривень, а ще потрібно буде сплатити майже 500 гривень судового збору.

В Україні оштрафували маму школяра, який прогулював уроки на дистанційціВ Україні оштрафували маму школяра, який прогулював уроки на дистанційціВ Україні оштрафували маму школяра, який прогулював уроки на дистанційці

Суд вирішив оштрафувати жительку Славути за те, що її син прогулював онлайн-уроки (фото: скріншот reyestr.court.gov.ua)

Нагадаємо, минулого року судили матір школяра з Тернопільської області, який пропускав уроки під час дистанційного навчання. При цьому варто зазначити, що хлопчик не зміг відвідувати онлайн-уроки, оскільки вдома не було інтернету.

Раніше також ми писали, що в Україні хочуть створити державну дистанційну школу.

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