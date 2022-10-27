В Украине оштрафовали маму школьника, который прогуливал уроки на дистанционке

В Украине снова начали штрафовать родителей за прогулы детей-школьников, которые учатся на дистанционной форме. Если раньше такая практика была во время карантина из-за пандемии, то теперь - на фоне российской полномасштабной войны.

Заседание проходило по делу об "административном правонарушении, которое посягает на общественный порядок и общественную безопасность", по обвинению в "невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" (ч. 1 ст. 184 КУоАП).

В судебном материале говорится, что сын жительницы Славуты в Хмельницкой области в период со 2 по 26сентября пропустил все 120 школьных онлайн-занятий без уважительных причин.

Женщина вину признала полностью и рассказала, что провела со своим сыном воспитательную беседу. Гражданка не работает, не замужняя, у нее на попечении есть несовершеннолетние дети.

Судья Славутского городского суда признал маму прогульщика виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ее обязали оплатить штраф в размере 1700 гривен, а еще нужно будет заплатить почти 500 гривен судебного сбора.

Суд решил оштрафовать жительницу Славуты за то, что ее сын прогуливал онлайн-уроки (фото: скриншот reyestr.court.gov.ua)

Напомним, в прошлом году судили мать школьника из Тернопольской области, который пропускал уроки во время дистанционного обучения. При этом стоит отметить, что мальчик не смог посещать онлайн уроки, поскольку дома не было интернета.