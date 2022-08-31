В Украине хотят создать государственную дистанционную школу: что это значит

В Украине может появиться единая государственная дистанционная школа, где будут учиться юные украинцы из разных уголков мира.

Об этом на брифинге 31 августа сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Какой может быть государственная дистанционная школа

По словам Бабака, пока в кругу педагогов и представителей Министерства образования и науки продолжается активное обсуждение целесообразности создания такого "учебного заведения".

"Сейчас власть думает над тем, чтобы создать отдельную большую государственную дистанционную школу для того, чтобы объединить не только тех детей, которые сейчас находятся за пределами Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, но чтобы объединить даже диаспору, которая есть за пределами Украины", - сообщил он.

Это, говорит Бабак, позволит детям получать одновременно и украинское образование, и образование страны пребывания.

Известно, что идея создания школы принадлежит комитету, который возглавляет Бабак. Он считает, что "за месяц-два" решение будет принято, о чем сразу же будет сообщено публично.

Как будут учиться школьники с 1 сентября

Пока не известно, когда и в каком формате заработает единая государственная дистанционная школа.

Но известно, что к 1 сентября 2022 года более 60% учебных заведений страны в целом оборудованы укрытиями, что позволит учащимся сесть за парты.

В то же время, спрогнозировал Бабак на брифинге в среду, большинство учебных заведений в Киеве начнет работу офлайн.

Учебный процесс в Харьковской, Запорожский и Николаевский областях точно начнется онлайн.