Водіям на замітку! В Україні оновили список хвороб, з якими не можна за кермо
Ці захворювання стануть протипоказаннями для водіння авто (фото: Freepik)
Днями МОЗ оновило список захворювань, з якими заборонено сідати за кермо автомобіля.
У перелік увійшли хвороби очей, серця, нирок і психічні розлади.
Про це йдеться у наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Перелік протипоказань для водіїв категорій A1, A, B1, B, BE
Автомобілістам цих категорій заборонено сідати за кермо машини, якщо в них наявні наступні захворювання:
- хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору
- стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню
- гострота бінокулярного та монокулярного зору становить менше ніж 0,5
- горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення - менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз
- відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах
- злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску
- порушення контрастної чутливості й нічного зору
- стійка диплопія - порушення зору, коли об'єкти здаються подвійними
- глаукома
- порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення
- загострення хронічних хвороб середнього вуха
- артеріальна гіпертензія
- серцева недостатність
- аритмії серця
- хронічні психічні захворювання і стани, що потребують обов'язкового диспансерного динамічного спостереження
- епілепсія
- стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями
Перелік протипоказань для водіїв категорій C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T
Для водіїв цих категорій, окрім захворювань вище, додають такі:
- гострота зору ока, що бачить краще, становить менше ніж 0,8, і ока, що бачить гірше, менше ніж 0,1
- стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота
- артеріальна гіпертензія з показниками тиску вище ніж 180 мм рт. ст. для систолічного та вище ніж 100 мм рт. ст. для діастолічного
- гіпертрофічна кардіоміопатія.
- дилятаційна кардіоміопатія
- імплантація кардіовертера-дефібрилятора.
- ускладнення цукрового діабету, що мають вплив на гостроту або поля зору.
- хронічні захворювання легенів і плеври
- важка ниркова недостатність
Що треба мати в аптечці кожному водієві?
Набір для зупинки кровотечі:
- джгут для зупинки кровотечі
- еластичні та стерильні бинти різних розмірів
- серветки з хлоргексидином
- серветки кровоспинні з фурагіном
- серветки стерильні
- пакет перев'язувальний стерильний
- ножиці
- гелева пов'язка для опіків
Щоб надати допомогу при інших травмах, запасіться:
- плівкою для проведення штучного вентилювання легенів
- рукавичками медичними із поліетилену, комплект
- анатомічним пінцетом
- шпильками
Також в аптечку можна додати водостійкий маркер, захисні прозорі окуляри, термометр, засоби для видалення кліщів, протисонцеві засоби та інші предмети відповідно до ваших потреб.