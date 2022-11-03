RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Водителям на заметку! В Украине обновили список болезней, с которыми нельзя за руль

Эти заболевания станут противопоказаниями для вождения авто (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

На днях Минздрав обновил список заболеваний, с которыми запрещено садиться за руль автомобиля.

В список вошли болезни глаз, сердца, почек и психические расстройства.

Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Список противопоказаний для водителей категорий A1, A, B1, B, BE

Автомобилистам этих категорий запрещено садиться за руль машины, если у них имеются следующие заболевания:

  • хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения
  • стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
  • острота бинокулярного и монокулярного зрения составляет менее 0,5
  • горизонтальное поле зрения составляет менее 120 градусов, его расширение - менее 50 градусов справа и слева и 20 градусов вверх и вниз
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах
  • злокачественная артериальная гипертензия или сохранение АД
  • нарушение контрастной чувствительности и ночного зрения
  • устойчивая диплопия - нарушение зрения, когда объекты кажутся двойными
  • глаукома
  • нарушение функции вестибулярного аппарата с синдромом головокружения
  • обострение хронических болезней среднего уха
  • артериальная гипертензия
  • сердечная недостаточность
  • аритмии сердца
  • хронические психические заболевания и состояния, требующие обязательного диспансерного динамического наблюдения
  • эпилепсия
  • состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, сопровождающиеся тяжелыми физическими, когнитивными, пространственно-зрительными нарушениями

Список противопоказаний для водителей категорий C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T

Для водителей этих категорий кроме заболеваний выше добавляют следующие:

  • острота зрения видящего лучше глаза составляет менее 0,8, и глаза видящего хуже менее 0,1
  • стойка полная глухота на оба уха или глухонемота
  • артериальная гипертензия с показателями давления выше 180 мм рт. ст. для систолического и выше 100 мм рт. ст. для диастолического
  • гипертрофическая кардиомиопатия
  • дилятационная кардиомиопатия
  • имплантация кардиовертера-дефибриллятора.
  • осложнения сахарного диабета, оказывающих влияние на остроту или поле зрения.
  • хронические заболевания легких и плевры
  • тяжелая почечная недостаточность

Что нужно иметь в аптечке каждому водителю?

Набор для остановки кровотечения:

  • жгут для остановки кровотечения
  • эластичные и стерильные бинты разных размеров
  • салфетки с хлоргексидином
  • салфетки кровоостанавливающие с фурагином
  • салфетки стерильные
  • пакет перевязочный стерильный
  • ножницы
  • гелевая повязка для ожогов

Чтобы оказать помощь при других травмах, запаситесь:

  • пленкой для проведения искусственного вентилирования легких
  • перчатками медицинскими из полиэтилена, комплект
  • анатомическим пинцетом
  • шпильками

Также в аптечку можно добавить водостойкий маркер, прозрачные защитные очки, термометр, средства для удаления клещей, противосолнечные средства и другие предметы в соответствии с вашими потребностями.

Читайте, какие бюджетные авто украинцы сейчас покупают чаще всего.

Раньше мы рассказывали, как новичкам в вождении стать уверенными за рулем через два занятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
хворобиАвтомобильный рынок