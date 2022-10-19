Як водіям новачкам здобути впевненість за кермом і не "заїздити" авто через рік-другий

Початківцям автовласникам, які нещодавно отримали права і лише починають набувати досвіду водіння, важливо враховувати низку правил про поведінку на дорозі та контроль стану своєї машини, щоб легше адаптуватися до керування і не загробити транспорт вже через пару років з початку експлуатації.

При початковій практиці їзди за кермом авто для водія дуже важливим є відчуття безпеки, а щоб почуватися впевнено на дорозі, потрібно забезпечувати й іншим учасникам руху максимальну безпеку.

Тому слід взяти на озброєння такі правила: не бажано під час перших самостійних виїздів підвозити пасажирів, оскільки вони можуть відволікати вас бесідами, знижувати пильність, що може призвести до дорожніх інцидентів. Розмови телефоном за кермом, ясна річ, теж під табу, хоча про це водії, на жаль, нерідко забувають.

Серед корисних рекомендацій водієві-початківцю важливе місце займає тема правильного паркування. Хоча основні принципи процесу вивчені в автошколі, є деякі нюанси.

Так, у пошуках місця для стоянки, важливо не тільки дбати про своє авто, а й переконатися, що ваша машина не заважає виїхати іншим, інакше збільшується ризик, що поверхня буде випадково подряпана, причому навіть не з вашої вини.

Коли припаркуєтеся, не потрібно поспішати одразу вийти - новачкам важливо запам'ятати відстань від свого авто до перешкод. Фахівці радять кілька разів проїхати туди та назад, щоб зіставити результати зі своїми відчуттями. А ще - відточуйте майстерність паркування з різних точок (передом, задом, з кута).

Стежити за чистотою та порядком під капотом не менш важливо, ніж за технічним станом машини із регулярними перевірками на СТО. Проводити очищення фахівці рекомендують мінімум раз на місяць.

Спочатку починати краще з кузова, а потім переходити в салон. Видаляючи різний бруд і реагенти (зазвичай - сіль), ви позбавляєтеся частої причини початку корозії металу, а також видаляється дрібнодисперсний пил, який через тертя поступово руйнує лакофарбове покриття. Не забувайте також, що фарбу здатний роз'їдати пташиний послід.

Кузов обробляти під час чищення бажано спеціальними складами, на зразок воску, який захищає від бруду.

Якщо ви виявили сліди від розлитого масла і нагар, то усувати їх треба відразу - інакше через перегрівання двигуна зменшується його ресурс.

Не забувайте міняти мастило ще до того, як воно перетвориться на густу чорну масу, що відчутно шкодить двигуну. Робити це радять кожні 7-10 тисяч кілометрів.

Регулярно стежте за техстаном машини. Справні гальма, підвіска, нормативний тиск у шинах, достатній рівень масла та антифризу стануть ще однією запорукою вашої - і не лише - безпеки на дорозі.

Якщо вже через кілька місяців з дебюту за кермом у вас з'явиться "зрадницьке" почуття, що ви король дороги і вроджений "шумахер", то слід обов'язково всерйоз замислитися, оскільки це дуже небезпечний момент, який переживають практично всі водії.

Насправді за такий короткий час жодна людина не може навчитися віртуозно керувати автомобілем і правильно поводитися на дорозі. Для цього потрібний досвід, а він приходить з часом, коли ви отримуєте відповідні навички для різних ситуацій.

І навпаки: щоб незабаром після отримання прав набути впевненості за кермом і подолати почуття страху, особливо коли виїжджаєте на трасу, слід із цим страхом боротися. Насамперед вирушаючи у поїздку, ретельно перевірте технічний стан своєї машини.

При виїзді на дорогу утримайтеся від обгонів. Краще влаштуйтеся за авто попереду та підтримуйте максимально безпечну дистанцію. Якщо якась машина пішла на обгін, не варто знижувати чи підвищувати швидкість. Потрібно зберігати впевненість та повністю контролювати ситуацію на дорозі.

Здійснити перший обгін можна лише після кількох тривалих поїздок містом. Та й то - лише на вільній трасі та якщо забезпечена чудова видимість.

Річ у тому, що деякі автомобілісти, потрапляючи на дорогу, піддаються "стадному інстинкту" і намагаються всіх обігнати. Експерти закликають пам'ятати, що кілька хвилин того часу насправді не варті, адже подібні маневри дуже небезпечні. Рухаючись по автомагістралі, дотримуйтесь двох основних правил: рухатися зі швидкістю і дотримуватися дистанції.