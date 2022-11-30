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В Україні оновили мапу з "Пунктами незламності": що змінилося

Пункт обігріву в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На оновленій мапі з місцями обігріву з'явилися три типи таких локацій, включно з автозаправними станціями та банківськими відділеннями, які працюють під час вимкнень електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За словами Тимошенка, відтепер на мапі можна побачити декілька категорій "Пунктів незламності":

  • "Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

  • "Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

  • Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Нагадаємо, що загалом у Києві планують розгорнути близько 500 пунктів. По всій Україні кількість готових до експлуатації об'єктів сягнула 3 000 станом на кінець листопада.

Раніше ми розповідали про те, як знайти найближчий до вас "Пункт незламності".

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обогревпункти незламностіКиїв