В Украине обновили карту с "Пунктами незламності": что изменилось

На обновленной карте с местами обогрева появились три типа таких локаций, включая автозаправочные станции и банковские отделения, работающие при выключении электроэнергии.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
По словам Тимошенко, отныне на карте можно увидеть несколько категорий "Пунктів незламності":
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Напомним, что всего в Киеве планируют развернуть около 500 пунктов. По всей Украине количество готовых к эксплуатации объектов достигло 3 000 по состоянию на конец ноября.
Раньше мы рассказывали о том, как найти ближайший к вам "Пункт незламності".