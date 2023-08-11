В Україні онкохворі можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме

Іноді у соцмережах можна побачити збір коштів на проведення променевої терапії для онкохворих. Однак, важливо знати, що така терапія є абсолютно безкоштовною в Україні.
Про це повідомили на сторінці Національно служби здоров'я України у Telegram.
В межах пакету "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах" гарантується безоплатно для пацієнтів з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.
До списку послуг, за які не потрібно платити, входить:
Необхідно пам'ятати, що проведення променевої терапії, включно із ліками для радіотерапії, є безоплатним для пацієнтів із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.
Потрібно мати направлення лікуючого лікаря та звернутись до лікарні, що має договір з НСЗУ за пакетом "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах".
Лікарень, які мають договір з радіологічного лікування - 32. Всі вони облаштовані обладнанням, що забезпечує променеву терапію - гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат або інше обладнання для проведення контактної терапії. А також - обладнання і препарати, що забезпечують ядерну медицину, в тому числі діагностику.
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