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В Україні онкохворі можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме

Які послуги безкоштовні для онкохворих (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Іноді у соцмережах можна побачити збір коштів на проведення променевої терапії для онкохворих. Однак, важливо знати, що така терапія є абсолютно безкоштовною в Україні.

Про це повідомили на сторінці Національно служби здоров'я України у Telegram.

Що безкоштовно

В межах пакету "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах" гарантується безоплатно для пацієнтів з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

До списку послуг, за які не потрібно платити, входить:

  • променева терапія, лікування методами ядерної медицини - забезпечення медвиробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами
  • супровідна медикаментозна терапія
  • проведення лабораторних досліджень
  • проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу
  • лікарське спостереження та медсестринський догляд 24/7
  • киснева підтримка
  • інтенсивна терапія
  • знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
  • психологічна допомога
  • супровідна медикаментозна терапія
  • забезпечення компонентами та препаратами крові
  • харчування в стаціонарі

Що необхідно мати

Необхідно пам'ятати, що проведення променевої терапії, включно із ліками для радіотерапії, є безоплатним для пацієнтів із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення. 

Потрібно мати  направлення лікуючого лікаря та звернутись до лікарні, що має договір з НСЗУ за пакетом "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах".

Лікарень, які мають договір з радіологічного лікування - 32. Всі вони облаштовані обладнанням, що забезпечує променеву терапію - гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат або інше обладнання для проведення контактної терапії. А також  - обладнання і препарати, що забезпечують ядерну медицину, в тому числі діагностику.

Раніше ми повідомляли, що в Україні безплатно лікуватимуть військових у новому відділенні реабілітації.

Також онколог називав симптоми раку, які не можна ігнорувати.

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