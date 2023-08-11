В Украине онкобольные могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

Иногда в соцсетях можно увидеть сбор средств на проведение лучевой терапии для онкобольных. Однако важно знать, что такая терапия абсолютно бесплатна в Украине.
Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
В рамках пакета "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях" гарантируется бесплатно для пациентов с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.
В список услуг, за которые не нужно платить, входит:
Необходимо помнить, что проведение лучевой терапии, включая лекарства для радиотерапии, бесплатно для пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.
Нужно иметь направление лечащего врача и обратиться в больницу с договором с НСЗУ за пакетом "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".
Больниц, имеющих договор по радиологическому лечению - 32. Все они оснащены оборудованием, обеспечивающим лучевую терапию - гамма-терапевтический аппарат, рентгенотерапевтический аппарат или другое оборудование для проведения контактной терапии. А также - оборудование и препараты, обеспечивающие ядерную медицину, в том числе диагностику.
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