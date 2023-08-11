В Украине онкобольные могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

Что бесплатно

В рамках пакета "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях" гарантируется бесплатно для пациентов с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.

В список услуг, за которые не нужно платить, входит:

лучевая терапия, лечение методами ядерной медицины - обеспечение медизделиями для проведения радиотерапии, расходными материалами

сопроводительная медикаментозная терапия

проведение лабораторных исследований

проведение цитологического исследования материала, полученного во время оппортунистического скрининга

врачебное наблюдение и медсестринский уход 24/7

кислородная поддержка

интенсивная терапия

обезболивание на всех этапах диагностики и лечения

психологическая помощь

сопроводительная медикаментозная терапия

обеспечение компонентами и препаратами крови

питание в стационаре

Что необходимо иметь

Необходимо помнить, что проведение лучевой терапии, включая лекарства для радиотерапии, бесплатно для пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.

Нужно иметь направление лечащего врача и обратиться в больницу с договором с НСЗУ за пакетом "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

Больниц, имеющих договор по радиологическому лечению - 32. Все они оснащены оборудованием, обеспечивающим лучевую терапию - гамма-терапевтический аппарат, рентгенотерапевтический аппарат или другое оборудование для проведения контактной терапии. А также - оборудование и препараты, обеспечивающие ядерную медицину, в том числе диагностику.