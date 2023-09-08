В Україні на OLX продавали "червонокнижну" тварину: деталі скандалу

Деталі скандалу з твариною

Так, на Київщині чоловік продавав рись за 3800 доларів. У оголошенні було зазначено, що це самка. Після поста Гончарової справою зайнялася поліція та тварину вилучили у продавця.

Продаж риби на OLX Скріншот.

Поліцейські спіймали чоловіка в момент "купівлі" тварини. Продавцем виявився громадянин 1987 року народження з київською пропискою.

Він відмовився говорити, звідки взяв тварину. У поліції припускають, що кошеня утримували для розведення та продажу.

Рись врятували поліцейські (фото: facebook.com/antonov.vladyslav)

Наразі триває розслідування. Рись перемістили у безпечне місце, а продавцю рідкісної тварини загрожує адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 215 прожиткових мінімумів.

Реакція мережі на скандал

У коментарях у Тетяни Гончарової українці обурилися тим, що сталося, і здивувалися, як на сайті могли пропустити оголошення.