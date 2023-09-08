В Україні на OLX продавали "червонокнижну" тварину: деталі скандалу

В Україні на сайті безкоштовних оголошень OLX продавали рідкісну тварину, яка занесена до Червоної книги України. Йдеться про рись.
Про це повідомила ведуча Тетяна Гончарова на Facebook.
Так, на Київщині чоловік продавав рись за 3800 доларів. У оголошенні було зазначено, що це самка. Після поста Гончарової справою зайнялася поліція та тварину вилучили у продавця.
Поліцейські спіймали чоловіка в момент "купівлі" тварини. Продавцем виявився громадянин 1987 року народження з київською пропискою.
Він відмовився говорити, звідки взяв тварину. У поліції припускають, що кошеня утримували для розведення та продажу.
Наразі триває розслідування. Рись перемістили у безпечне місце, а продавцю рідкісної тварини загрожує адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 215 прожиткових мінімумів.
У коментарях у Тетяни Гончарової українці обурилися тим, що сталося, і здивувалися, як на сайті могли пропустити оголошення.
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