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В Украине на OLX продавали "краснокнижное" животное: детали скандала

Фото: В Украине на сайте объявлений продавали рысь (facebook.com/antonov.vladyslav)
Автор: Людмила Жукова

В Украине на сайте бесплатных объвленийй OLX продавали редкое животное, которое занесено в Красную книгу Украині. Речь идет о рыси.

Об этом сообщила ведущая Татьяна Гончарова на Facebook.

Детали скандала с животным

Так, в Киевской области мужчина продавал рысь за 3800 долларов. В объявлении было указано, что это самка. После поста Гончаровой делом занялась полиция и животное изъяли у продавца.

Рысь продавали на OLX (Скриншот)

 

Полицейские поймали мужчину в момент "покупки" животного. Продавцом оказался гражданин 1987 года рождения с киевской пропиской.

Он отказывается говорить, откуда взял животное. В полиции предполагают, что котенка содержали для разведения и продажи.

Рысь спасли полицейские (фото: facebook.com/antonov.vladyslav)

В настоящее время идет расследование. Рысь переместили в безопасное место, а продавцу редкого животного грозит административная ответственность - штраф от 100 до 215 прожиточных минимумов.

Реакция сети на скандал

В комментариях у Татьяны Гончаровой украинцы возмутились случившемся и удивились, как на сайте могли пропустить объявление.

  • Це жах...як таке може бути.
  • Тому що 3800 дол. Треш. Навіть не думав що такі ціни. Ще в олх … а їм теж варто пояснити що вони все ж дотичні. Хоча вони ніби не відповідають за зміст оголошень.
  • Де вони її взяли? Маю сумніви, що виведена в неволі. Скоріш за все браконьєри забили рись, а дитинчат забрали.
  • Бо вони не пишуть пряму назву. Тому поки не буде скарги - вони не звернуть увагу. Звичайні оголошення опрацьовує бот.
  • Круто! Колись на Жуковому острові тримали рись, лева і ще кілька диких рідких тварин. Бо власник - впливова людина, на той момент депутат і на це очі закривали.

 

Напомним, что в Украине появились новые опасные виды насекомых.

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