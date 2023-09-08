В Украине на OLX продавали "краснокнижное" животное: детали скандала

Детали скандала с животным

Так, в Киевской области мужчина продавал рысь за 3800 долларов. В объявлении было указано, что это самка. После поста Гончаровой делом занялась полиция и животное изъяли у продавца.

Рысь продавали на OLX (Скриншот)

Полицейские поймали мужчину в момент "покупки" животного. Продавцом оказался гражданин 1987 года рождения с киевской пропиской.

Он отказывается говорить, откуда взял животное. В полиции предполагают, что котенка содержали для разведения и продажи.

Рысь спасли полицейские (фото: facebook.com/antonov.vladyslav)

В настоящее время идет расследование. Рысь переместили в безопасное место, а продавцу редкого животного грозит административная ответственность - штраф от 100 до 215 прожиточных минимумов.

Реакция сети на скандал

В комментариях у Татьяны Гончаровой украинцы возмутились случившемся и удивились, как на сайте могли пропустить объявление.