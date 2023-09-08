В Украине на OLX продавали "краснокнижное" животное: детали скандала
В Украине на сайте бесплатных объвленийй OLX продавали редкое животное, которое занесено в Красную книгу Украині. Речь идет о рыси.
Об этом сообщила ведущая Татьяна Гончарова на Facebook.
Детали скандала с животным
Так, в Киевской области мужчина продавал рысь за 3800 долларов. В объявлении было указано, что это самка. После поста Гончаровой делом занялась полиция и животное изъяли у продавца.
Рысь продавали на OLX (Скриншот)
Полицейские поймали мужчину в момент "покупки" животного. Продавцом оказался гражданин 1987 года рождения с киевской пропиской.
Он отказывается говорить, откуда взял животное. В полиции предполагают, что котенка содержали для разведения и продажи.
Рысь спасли полицейские (фото: facebook.com/antonov.vladyslav)
В настоящее время идет расследование. Рысь переместили в безопасное место, а продавцу редкого животного грозит административная ответственность - штраф от 100 до 215 прожиточных минимумов.
Реакция сети на скандал
В комментариях у Татьяны Гончаровой украинцы возмутились случившемся и удивились, как на сайте могли пропустить объявление.
- Це жах...як таке може бути.
- Тому що 3800 дол. Треш. Навіть не думав що такі ціни. Ще в олх … а їм теж варто пояснити що вони все ж дотичні. Хоча вони ніби не відповідають за зміст оголошень.
- Де вони її взяли? Маю сумніви, що виведена в неволі. Скоріш за все браконьєри забили рись, а дитинчат забрали.
- Бо вони не пишуть пряму назву. Тому поки не буде скарги - вони не звернуть увагу. Звичайні оголошення опрацьовує бот.
- Круто! Колись на Жуковому острові тримали рись, лева і ще кілька диких рідких тварин. Бо власник - впливова людина, на той момент депутат і на це очі закривали.
Напомним, что в Украине появились новые опасные виды насекомых.