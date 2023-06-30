В Україні оформити статус УБД стане простіше: що зміниться

Що відомо про новий законопроект

Відповідно до законопроекту, чиновники повинні будуть самостійно збирати документи, необхідні для надання статусу, якщо такі документи не будуть подані на розгляд комісії заявником.

Усі процедури мають бути проведені в строк не більше ніж 30 днів.

"Іноді, під час оформлення статусу учасника бойових дій, наші військові потрапляли в бюрократичну пастку. Адже війська не завжди надавали необхідні документи для набуття статусу УБД з дотриманням термінів, передбачених законодавством. Щоб уникнути залежності військовослужбовця від командира у питанні отримання чи не набуття статусу, і було розроблено цей закон", - сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона додала, що наразі відповідні органи соціального захисту за заявою військового чи його представника мають самостійно вимагати необхідні документи для надання пільги чи надання статусу ветерана.

"Комісії та органи, що приймають рішення про надання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблої, за заявою особи, яка подає документи, або її представника зобов'язані витребувати у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу", - зазначила депутат.

Якщо законопроект приймуть - це спростить процедуру набуття статусів та вирішить проблему з порушенням термінів їх оформлення, а також ліквідує повноваження відповідальних органів, які застосовувалися на їх розсуд.