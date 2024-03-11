В Україні обвалилися ціни на популярний тепличний овоч

З початку поточного тижня спостерігається інтенсивне зниження цін на місцеві тепличні огірки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни на огірки падають

Зараз українські тепличні комбінати пропонують огірки за цінами від 85 до 130 грн/кг ($2,23-3,41/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж на кінець минулого робочого тижня.

Експерти вказують, що в більшості регіонів України наразі спостерігається сприятлива сонячна погода, що призвело до активізації збирання огірків на місцевих тепличних комбінатах і різкого збільшення пропозиції цього продукту на ринку.

Виробники сподіваються на поліпшення ситуації в цьому сегменті у найближчому майбутньому, але оптові оператори виявляють менший оптимізм. За їхньою думкою, зростання цін на тепличні огірки найближчим часом стримуватиме сезонне збільшення пропозиції цього продукту на ринку. Крім того, деякі тепличні комбінати в Україні лише готуються до збору нового врожаю овочів.

Важливо відзначити, що сьогодні ціни на огірок в Україні в середньому на 16% нижчі, ніж у той самий період минулого року. Водночас ці тепличні овочі залишаються найбільш високоцінними серед усіх аналізованих країн регіону моніторингу.

Скільки зараз коштують огірки

Наразі найдешевші огірки можна купити в мережі супермаркетів Varus за ціною 79.99 гривень за кілограм.

Ціна огірків в Україні (Скриншот)