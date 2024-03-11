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В Украине обвалились цены на популярный тепличный овощ

Понедельник 11 марта 2024 09:42
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В Украине обвалились цены на популярный тепличный овощ Фото: В Украине подешевели тепличные огурцы (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С начала текущей недели наблюдается интенсивное понижение цен на местные тепличные огурцы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на огурцы падают

Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по ценам от 85 до 130 грн/кг ($2,23-3,41/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем к концу прошлой рабочей недели.

Эксперты указывают, что в большинстве регионов Украины наблюдается благоприятная солнечная погода, что привело к активизации сбора огурцов на местных тепличных комбинатах и резкому увеличению предложения этого продукта на рынке.

Производители надеются на улучшение ситуации в этом сегменте в ближайшем будущем, но оптовые операторы проявляют меньший оптимизм. По их мнению, рост цен на тепличные огурцы в ближайшее время сдерживает сезонное увеличение предложения этого продукта на рынке. Кроме того, некоторые тепличные комбинаты в Украине готовятся к сбору нового урожая овощей.

Важно отметить, что сегодня цены на огурец в Украине в среднем на 16% ниже, чем в тот же период в прошлом году. В то же время, эти тепличные овощи остаются наиболее высокоценными среди всех рассматриваемых стран региона мониторинга.

Сколько сейчас стоят огурцы

Сейчас самые дешевые огурцы можно купить в сети супермаркетов Varus по цене 79,99 гривен за килограмм.

В Украине обвалились цены на популярный тепличный овощЦена огурцов в Украине (Скриншот)

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Кстати, в Украине стал дорожать популярный овощ, который покупают все.

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