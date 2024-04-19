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В Украине обвалились цены на овощ, который покупают все

Пятница 19 апреля 2024 08:47
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В Украине обвалились цены на овощ, который покупают все Фото: В Украине подешевел картофель (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине подешевел картофель. Вновь украинские производители картофеля вынуждены снижать цены на свою продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему картофель дешевеет

По словам ключевых игроков рынка, на этой неделе предложение картофеля оставалось высоким, тогда как спрос на продукцию продолжал падать. Кроме того, многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от покупок.

По данным ежедневного мониторинга проекта, оптовые цены на картофель в Украине пока колеблются в пределах 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг), что в среднем на 14% ниже, чем к концу предыдущей недели.

Стоит отметить, что в настоящее время цены на картофель в Украине в среднем на 2,7 раза выше, чем в соответствующий период в прошлом году.

С учетом значительного объема этой продукции на рынке украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего снижения цен в этом сегменте.

Сколько стоит картофель в магазинах

Сейчас самое дешевое предложение на картошку наблюдается в супермаркете Сильпо. Там за килограмм овоща просят 21,50 гривен.

В Украине обвалились цены на овощ, который покупают все

Цены на картофель в магазинах (Скриншот)

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Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.

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